Ärzte-Wechsel: Clemens Stögerer übernimmt Praxis von Alois Rieck

Als Alois Rieck am 30. Juni ein letztes Mal im Kirchberger Gesundheitszentrum ordinierte, schloss sich für den Allgemeinmediziner ein Kreis: Denn just jener Mann, der ihn am 2. Juli 1990 – Riecks allererstem Arbeitstag in Kirchberg – aufgesucht hatte, nahm als sein letzter Patient am Behandlungsstuhl Platz. Schicksal oder Zufall? „Das hatten wir uns längere Zeit zuvor ausgemacht“, muss der 65-Jährige lachen.

Seit 1. Juli ist der gebürtige Kirchberger, der vor 2021 an zwei anderen Standorten in der Gemeinde seinen Dienst versehen hatte, Pensionist. Und zufrieden, wie er sagt: „Der Umgang mit den Leuten hat mir immer Spaß gemacht, aber irgendwann ist einfach Schluss“, freut sich Rieck, der nach seiner Ausbildung acht Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet hatte. Und weil er einen „tollen Nachfolger“ habe, falle der Abschied umso leichter: „Das ist natürlich sensationell!“

Nachfolger mit Kirchberger Wurzeln

Eben dieser Nachfolger ist Clemens Stögerer: Der 37-jährige Neurochirurg ist im Bezirk Neunkirchen geboren und lebt aktuell in Wiener Neudorf – Kirchberg am Wechsel ist ihm aber nicht gänzlich unbekannt. „Meine halbe Familie kommt aus Kirchberg und ich werde hier auch meinen Zweitwohnsitz anmelden“, so Stögerer. Alois Rieck kennt der „Neue“ schon lange – mit ein Grund, die Praxis zu übernehmen: „Mir ist schon vor Längerem aufgefallen, dass ich gerne selbstständig arbeiten möchte. Wenn dann eine Ordination so toll aufgebaut ist wie die von Alois, fällt der Entschluss natürlich noch leichter“, lobt Stögerer.

Nach der Matura am Neunkirchner Gymnasium und dem Medizin-Studium absolvierte Stögerer die Ausbildung zum Facharzt für Neurochirurgie in Wiener Neustadt. Anschließend fungierte der begeisterte Hobbysportler drei Jahre lang als Oberarzt, ehe er 2020 die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin startete. Seine Wahlordination in Mödling bleibt zumindest vorläufig offen – und auch seinen Dienst für das Rote Kreuz Baden will Stögerer weiterführen: „Ich werde weiterhin zwei 24-Stunden-Dienste im Monat als Notarzt übernehmen. Das macht mir einfach viel Freude und ist ein guter Ausgleich für die Tätigkeit hier für mich.“ Dass sich gerade jetzt für den niedergelassenen Bereich wenig Medizinerinnen und Mediziner finden, kann Stögerer selbst nicht nachvollziehen: „Natürlich muss man etwas leisten, aber es ist einfach ein wunderschöner Job!“

Während das Ordinationsteam bestehen bleibt, gibt es Änderungen bei den Öffnungszeiten. Ab Montag, 10. Juli, versieht Stögerer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr Dienst, wobei montags auch von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein wird. Telefonisch erreichbar ist die Ordination, die Stögerer in weiterer Folge gerne in eine Gruppenpraxis umwandeln möchte, unter 02641/2540.

Während sich Stögerer ab Montag einarbeitet, verlässt Rieck seinen Heimatort für ein paar Monate. „Ich werde gemeinsam mit meiner Frau und meinem Hund ein paar Monate mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs sein!“ Und apropos Hund: Mit „Ferdi“ gibt es auch unter dem neuen Arzt Clemens Stögerer wieder einen „Ordinationshund“...