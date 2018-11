Knapp 250 Gäste folgten der Einladung zur traditionellen Veranstaltung des Programms "Gesunde Schule" in die Reitschule Grafenegg, wo Plaketten verliehen wurden. Auch das G/RG Sachsenbrunn (Kirchberg am Wechsel) wurde erneut als „Gesunde Schule“ in der Stufe 2 ausgezeichnet und darf weiterhin die „Gesunde Schule“-Plakette im Eingangsbereich des Schulgebäudes präsentieren.

Diese Auszeichnung bezeugt, dass "alle in der Schule tätigen Personen darum bemüht sind, sowohl räumlich als auch im zwischenmenschlichen Umgang miteinander ein Lern- und Lehrklima zu schaffen, in welchem Schüler und Lehrer gesund und effektiv arbeiten können", wie es seitens der Schule dazu heißt. Die Initiative „Gesunde Schule: Tut gut“ unterstützt diese Bemühungen durch Fortbildungsangebote, Projekte, Workshops und finanzielle Förderungen.

Als „Gesunde Schule“-Beauftragte des G/RG Sachsenbrunn nahmen die Professorinnen Edith Tippel und Rosemarie Pfeffer die Auszeichnung in Empfang.