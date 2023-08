Bei Hochzeits-Gewinnspiel der Sparkasse gezogen

Miriam und Peter Spies ist das glückliche Gewinnerpaar. Die Namen der beiden Kirchberger wurden beim halbjährlichen Hochzeitsgewinnspiel der Sparkasse Neunkirchen gezogen und haben einen Hotelgutschein für zwei Nächte inklusive Frühstück in einem Spitzenhotel nach Wahl gewonnen. Die Übergabe erfolgte in der Filiale Kirchberg durch Mario Ehrenhöfer.

So funktioniert das Hochzeits-Gewinnspiel: Brautpaare erhalten in allen Standesämtern im Bezirk Neunkirchen ein Kuvert der Sparkasse Neunkirchen. Darin befinden sich ein Gutschein im Wert von 20 Euro Sparguthaben sowie ein Gewinnschein für einen romantischen Kurzurlaub. Den ausgefüllten Gewinnschein gibt man in einer Sparkassen-Filiale ab. Die Verlosung der Gewinnerpaare erfolgt zwei Mal jährlich.