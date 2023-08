Besonderes Kunstprojekt: Wenn Geburt auch Abschied bedeutet

„Ich habe vier Kinder. Drei davon leben hier mit uns auf Erden!“ Was Marlene Rieck vor gut zehn Jahren widerfahren ist, hat ihr Leben nachhaltig geprägt: Ihr erster Sohn Aaron kommt tot zur Welt.

„Unkontrollierbar“ sei Trauer über sie hereingebrochen, erzählt Rieck heute – und beschreibt das Gefühl als „Wellen“: „Mal ist es leichter, mal schwerer, mal weicher – und dieses Gefühl bleibt und es darf bleiben.“ Eine Erfahrung, die die heute 42-jährige Kirchbergerin nun in Form eines ganz besonderen Kunstprojektes mit der Öffentlichkeit teilt: Gemeinsam mit dem Fotografen Günter Valda sind insgesamt neun verschiedene Fotos entstanden, die zeigen sollen, was nach einer Totgeburt bleibt – daher auch der Projektname „was bleibt“. Zentrales Element aller Fotos ist Marlene Rieck selbst – nackt und aus der Vogelperspektive fotografiert, sollen die verschiedenen Naturuntergründe die Formen der Trauer widerspiegeln: auf Gras, Ackerboden oder aber Eis.

Für das Kunstprojekt arbeitet Marlene Rieck mit dem Fotografen Günter Valda zuammen. Foto: Günter Valda valda photography

Für die Kirchbergerin, die als Grafikdesignerin und Shiatsu-Praktikerin arbeitet, geht mit „was bleibt“ ein „absolutes Herzensprojekt“ in Erfüllung, wie sie sagt: „Die Idee dazu ist schon vor etlichen Jahren entstanden, mein Anruf bei Günter Valda vor zwei Jahren war dann der Startschuss.“ Was folgte, waren die Suche nach geeigneten Standorten und die Shootings selbst. „Und mit Günter habe ich den perfekten Partner dazu gefunden, der auch die Intention dahinter teilt“, sagt Rieck.

Mit Kunstprojekt das Schweigen brechen

Denn die Zielsetzung hinter „was bleibt“ ist klar: Offen mit dem Thema umgehen, das Schweigen brechen – und zeigen: „Du bist nicht allein, es geht auch vielen anderen so“, formuliert es Rieck: „Ich möchte das Thema Trauer nach einer Totgeburt auf eine andere Ebene in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und in der öffentlichen Diskussion bringen.“ Das Projekt sei auch als „Solidarisierung mit denen, die diese Erfahrung durchlebt haben“ zu verstehen, meint Rieck. Ihr selbst habe vor allem eines geholfen: Die Erkenntnis, dass sich die Trauer zwar wandelt und leichter wird, aber bleiben darf.

Mit Crowdfunding zur Realisierung

Zu sehen sind die Fotos im Großformat zwischen 19. und 22. Oktober in der Semmelweisklinik in Wien. Parallel dazu veröffentlicht Rieck auch ein kleines Begleitbüchlein, in dem sie ihre Geschichte erzählt. „Nicht verlieblicht oder geschönt“, wie sie betont. Um ihr Projekt zu finanzieren, läuft auf der Plattform „Startnext“ auch eine Crowdfunding-Kampagne.

Marlene Rieck. Foto: Günter Valda valda photography

Die Totgeburt von Aaron hat für Marlene Rieck auch eines gebracht – der Tod hat seine Schwere verloren, wie sie sagt: „Es hat lange gebraucht, aber all das hat auch positive Dinge mit sich gebracht und den Blick aufs Wesentliche geschärft.“ Dafür – und für das, „was bleibt“, ist sie vor allem eines: dankbar.

startnext.com/was-bleibt-fotokunst und marlenerieck.at