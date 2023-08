Ex-FPÖ-Nationalrat Hans Müller: „Konnte etwas bewegen!“

Dass Hans Müller neben dem 12. August noch einen „zweiten Geburtstag“ hat, geht auf ein schweres Hochwasser zurück: Als 1965 die Region unter Wasser stand und Müller als Feuerwehrmann im Einsatz war, wurde er durch ein Rohr in die Pitten geschleudert. „Ich war bewusstlos und hatte nicht einen, sondern tausend Schutzengel“, ist er überzeugt – und feiert daher alle Jahre am 16. Juli, dass er dies einst überlebt hat.

Auch abseits dieser Geschichte erzählt Müller, 1943 in Aspang geboren, von einem Leben voller Höhen und Tiefen. 1961 in die Raiffeisenkasse eingetreten, arbeitete sich Müller schnell hoch: Zunächst war er Buchhalter und Kassier, später Zweigstellenleiter in Mönichkirchen, dann Geschäftsleiter und Direktor der Raika in Kirchberg. Ehe ihn sein politischer Aufstieg bei den Freiheitlichen beruflich zu Fall brachte: Seine Jobs als Bankdirektor und „blauer“ Abgeordneter waren nicht vereinbar, Müller musste sich (unfreiwillig) zurückziehen. „Ich habe das damals nicht glauben können“, sagt er heute – auch mit Blick auf „beste Bilanzen“, die er immer habe vorweisen können.

Zeit im Nationalrat: „Ich konnte etwas bewegen!“

Dem Nationalrat gehörte er zur Zeit der schwarz-blauen Regierung an – „eine Zeit, in der ich etwas bewegen konnte und sehr viel gelernt habe“, bilanziert er heute. Dass er der Partei danach trotzdem den Rücken kehrt, ist den Vorgängen rund um die Nationalratswahl 2002 geschuldet, bei der er nicht erneut aufgestellt wurde. „Aus Ärger darüber bin ich gegangen!“

Politisch sieht sich Müller auch 20 Jahre danach noch immer als „Blauen“, wenngleich er das Wörtchen „liberal“ davorsetzt: „Ich schaue Nachrichten und verfolge die Geschehnisse, aber die Politik als solche geht mir nicht ab“, sagt Müller. Auch nicht auf Gemeindeebene, auf welcher er regelmäßig auf Norbert Burger traf. Der deutschnationale und rechtsextreme Politiker war ab 1975 Gemeinderat, seine 1967 gegründete Partei NDP wurde später nach dem Verbotsgesetz aufgelöst. Trotzdem gibt Müller an, mit dem 1992 verstorbenen Burger „freundschaftlich“ verbunden gewesen zu sein: „Wir haben die Politik in unseren Gesprächen ausgespart – ich wusste, dass er so verbohrt in diese Ideen ist, dass es daran nichts zu rütteln gibt.“ Und ja, das habe ihm „Unverständnis“ eingebracht, sagt er auf Nachfrage – wiewohl auch sein Engagement bei der FPÖ für Kritik gesorgt habe.

Müllers Pension gestaltet sich aber ohnehin weitgehend unpolitisch: Der Kirchberger, dem Bundespräsident Klestil einst den Titel „Kommerzialrat“ verlieh, kümmert sich um Haus und Garten – und hat seine Leidenschaft fürs Sammeln entdeckt. Zu Bierdeckeln (eine Sammlung, die abgeschlossen ist) gesellten sich Ansichtskarten aus Kirchberg und Umgebung. Einen Namen hat sich Müller überdies als Chauffeur gemacht – auf Bitte von Molzbachhof-Seniorchef Peter Pichler begleitete er Gäste mit dem Bus zu Ausflügen oder holte sie aus Wien ab – dies tat er stets als „Herr Hans“, wie er nicht ohne Stolz erzählt: „Das hat mir immer große Freude gemacht!“

Seinen 80er will er „im engen Familienkreis“ feiern, sagt Müller – und wünscht sich „Gesundheit und Zeit mit der Familie. Alles andere ist drittrangig!“