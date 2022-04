"Falstaff"-Guide: Molzbachhof wieder an der Spitze

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Über eine weitere schöne Auszeichnung darf sich der Kirchberger Molzbachhof freuen. Der Betrieb der Familie Pichler wird im renommierten Gourmetmagazin „Falstaff“ äußerst lobend erwähnt. Im Hotelguide schafft es das Naturhotel auf 94 von insgesamt hundert möglichen Punkten. Damit sichert sich der Vier-Sterne-Betrieb in Niederösterreich den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen etwa das Hotel Linsberg Asia oder das Schlosspark Mauerbach.

Für Peter Pichler junior, der als Dreihaubenkoch erst zuletzt in die Vereinigung „Jeunes Restaurateurs d’Europe“ aufgenommen wurde, eine „schöne Bestätigung unserer Arbeit“, wie er sagt: „Die tolle Bewertung spornt uns an, nach dieser langen Zeit der Einschränkungen und Schließungen wieder Vollgas zu geben.“ Ein großer Dank gelte den Mitarbeitern, „von denen jeder einen Teil dazu beiträgt, damit unsere Gäste zufrieden nach Hause fahren“, so der Inhaber des Hotels.

Besonders gelobt werden in der „Falstaff“-Travel-Bewertung die Bereiche Ambiente und Kulinarik, die mit der vollen Punkteanzahl gewürdigt werden. 14 von 15 Punkten gab es aber auch für die Bereiche Wellness und Service. Die Bewertungen stammen von einer Expertenjury, aber auch von Gästen, etwa den Mitgliedern des „Falstaff Travel Clubs“.

