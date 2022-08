Ferienspiel-Finale mit großem Abschlussfest

Werbung

Ob der Actionnachmittag mit Bergrettung und Feuerwehr, eine Führung durch die örtliche Hermannshöhle oder der Blick hinter die Kulissen einer Bank – das sechste Kirchberger Ferienspiel bot auch heuer wieder ein umfangreiches Programm.

In diesem Jahr setzte man auf eine „Hybrid-Form“: Mithilfe eines Ferienspiel-Sackerls konnten gewisse Programmpunkte selbstständig erledigt werden, die Vereine boten aber auch Aktivitäten zu fix festgelegten Zeitpunkten an. „Insgesamt war das Ferienspiel wieder ein voller Erfolg, rund 150 Kinder nahmen daran teil“, lautet die Bilanz von Jugendgemeinderätin Silvia Stögerer (ÖVP).

Das Abschlussfest des Ferienspiels findet am kommenden Freitag, den 26. August, zwischen 15 und 18 Uhr am Spielplatz in Kirchberg statt. „Es werden viele Outdoor-Aktivitäten wie Seilziehen, Wasserwettlauf mit Hindernissen, Sackhüpfen, Zielspritzen, Kinderschminken, Bowling, eine Hüpfburg und noch viel mehr geboten“, kündigt Stögerer an.

Anmeldung: 02641/2226 oder gemeinde@kirchberg-am-wechsel.at

