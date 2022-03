Fremdkörper erwischt: Kuh starb qualvollen Tod

Im Juli 2019 wurde „Samanta“ am Hof der Familie Riegler geboren - in der Vorwoche starb die Kuh einen qualvollen Tod. Sie verendete, nachdem sie offensichtlich über das Futter einen Fremdkörper erwischt hatte. „Ein Tod, der so nicht hätte sein müssen, würden die Leute achtsamer mit ihrem Müll umgehen“, appelliert Bäuerin Karin Riegler, die mit ihrem Mann eine Milchwirtschaft mit 22 Stück Vieh betreibt, zu mehr Sensibilität bei der Müllentsorgung.

Doppelt tragisch: Die Kälbin war hochträchtig, auch das Ungeborene konnte nicht gerettet werden. „Sie hat sich ein paar Tage vorher seltsam benommen, aber da haben wir das noch mit der Schwangerschaft in Verbindung gebracht“; erinnert sich Riegler. Als „Samanta“ schließlich kaum noch aufsteht und die Nahrung verweigert, wird Tierarzt Gerhard Quinz zu Rate gezogen. „Er hat dann rasch festgestellt, dass sie einen Fremdkörper verschluckt haben muss.“ Mit einem Magneteingriff wie oft üblich wird zwar noch versucht, die vermuteten Reste der Aludose aus dem Magen des Tieres zu bekommen, doch vergeblich. Die Kuh kann nicht gerettet werden.

„Bitte schmeißt keinen Müll weg, sondern nehmt ihn mit nach Hause oder gebt ihn in die Mistkübel. Vor allem Aludosen. Die verweht der Wind und sie gelangen durch das Mähwerk zerkleinert in das Futter. Durch mehr Achtsamkeit könnte so viel Leid erspart werden“, so Riegler, die weiß, dass dieser Tod von „Samanta“ kein tragischer Einzelfall ist.

