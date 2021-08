Gemeinde lädt zum Ferienspiel-Abschlussfest ein .

160 Kinder waren bei fünfter Ferienspiel-Auflage in Kirchberg am Wechsel dabei. Am Freitag, dem 20. August, steigt zwischen 15 und 17 Uhr das große Abschlussfest am Spielplatz. Im Vorfeld ist eine Anmeldung erforderlich!