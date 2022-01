Glücksbringer bei der Arbeit: Aus dem Alltag einer Rauchfangkehrerin

Das Sprichwort „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ könnte nicht besser auf die Kirchbergerin Daniela Tauchner zutreffen. 1999 fing sie eine Lehre zur Rauchfangkehrerin an, seitdem übt sie diesen besonderen Job mit viel Leidenschaft aus. Die Berufswahl wurde ihr mehr oder weniger bereits in die Wiege gelegt: Schon ihr Uropa war Rauchfangkehrmeister und kaufte im Jahr 1960 mit seinem Sohn die Firma Nemeth in Kirchberg am Wechsel. Ihre Mutter Ulrike Tauchner erlernte den Beruf ebenfalls und legte wenige Jahre später die Meisterprüfung ab.

Frühes Aufstehen und schwindelerregende Höhen

Der Arbeitsalltag eines Rauchfangkehrers beginnt schon in den frühen Morgenstunden. „Meist richten wir uns die notwendigen Kehrbücher schon am Vortag her, damit es nach dem Frühstück schnell losgehen kann“, erzählt die 37-Jährige.

Zu den wichtigsten Aufgaben, die ein Rauchfangkehrer erledigt, zählen der vorbeugende Brandschutz und die Gewährleistung, dass die Abgase gefahrlos abziehen können. Aber auch Kesselreinigung, Befundungen, Beratungsgespräche und, wie der Name schon sagt, das Kehren der Rauchfänge, stehen am Arbeitsplan. Besonders diese Praxiserfahrungen mit den Kundengesprächen machen der Rauchfangkehrerin aus Kirchberg Spaß. „Ich freue mich, wenn ich zur Lösung von Problemen meinen Beitrag leisten kann“, schildert sie.

Wie sie mit dem Vorurteil umgeht, dass der Beruf des Rauchfangkehrers von Männern dominiert wird? „Meiner Meinung nach ist das schon lange keine reine Männerdomäne mehr. Als ich damals begonnen habe, war ich eine der wenigen Frauen. Das hat sich aber mittlerweile geändert“, erklärt Tauchner, die auch ein langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg am Wechsel ist. Mittlerweile gäbe es schon viele Frauen, die diesen Beruf ergreifen, und Probleme mit Kollegen hatte die junge Rauchfangkehrerin noch nie. Auch das Arbeiten in großen Höhen macht ihr nichts aus. Für solche Situationen gäbe es Sicherheitsbestimmungen und eine gute Sicherheitsausrüstung, erklärt sie.

Eine Eule in den Rauchzügen

Ein Ereignis, das der Kirchbergerin besonders in Erinnerung blieb, spielte sich letztes Jahr in der Nachbargemeinde Feistritz am Wechsel ab. Ihre Firma wurde gerufen, weil der Kachelofen einer Kundschaft nicht mehr richtig funktionierte. Vor Ort stellten sie fest, dass ein Tier in den Rauchzügen der Grund des Problems war. „Es war eine wunderschöne Eule, welche wir nach mühsamer Arbeit, ohne den Ofen zu beschädigen, befreien und wieder in die Freiheit entlassen konnten“, erzählt die Rauchfangkehrerin. Unterstützt wurden sie dabei von der FF Feistritz am Wechsel, wofür sich die Rauchfangkehrerin an dieser Stelle nochmals bedanken will.

Der Rauchfangkehrer gilt schon seit Langem als Glücksbringer. Diesen Glauben kann Tauchner oft bei der Arbeit beobachten: „Ich freue mich jedenfalls, wenn sich jemand bei meinem Anblick auf einen Knopf greift und auf Glück hofft. Ich wünsche es ihnen.“

Sie selbst wünscht sich für das Jahr 2022 Gesundheit für sich und die gesamte Familie. „Natürlich auch für alle anderen – und dazu viel Glück!“