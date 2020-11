Gymnasium Sachsenbrunn gewährt virtuelle Einblicke .

Ab Donnerstag (3. Dezember) präsentiert sich das G/RG Sachsenbrunn (Gemeinde Kirchberg am Wechsel) mithilfe eines modernen Onlineauftrittes. So sollen Interessierte auch in Zeiten der Coronakrise hinter die Kulissen der Schuleinrichtung blicken können.