Kirchberg am Wechsel Jahresbericht erstellt: Schulsprecher zieht Bilanz über Schuljahr

Die Theateraufführung von "Das kleine Ich-bin-Ich". Foto: Mittelschule Kirchberg am Wechsel

D as Bauen von Nistkästen, Theateraufführungen und die Teilnahme an einem Wettbewerb: Michael Kogelbauer, Schulsprecher der Mittelschule Kirchberg am Wechsel, hat einen Jahresbericht über die Aktivitäten seiner vierten Klassen erstellt.

„Was für ein erfolgreiches Jahr!“ So bilanziert Michael Kogelbauer, scheidender Schulsprecher der Mittelschule Kirchberg am Wechsel, das mit den Ferien zu Ende gegangene Schuljahr 2022/2023. Die letzten vier Jahre seien aufgrund der Pandemie „nicht einfach“ gewesen, umso mehr habe man zum Abschluss „alles gegeben“, meint Kogelbauer – und hat sich daher die Mühe gemacht, einen Jahresbericht über die Aktivitäten „seiner“ vierten Klassen zu erstellen. Eines dieser Projekte: Es wurden für alle Heimatgemeinden der Jugendlichen Nistkästen gebaut. „Mit diesem Projekt wollten wir etwas Wertvolles für die Natur und Gutes für unsere Heimatgemeinden tun“, berichtet Kogelbauer. Im Unterrichtsgegenstand „Verantwortung“ wurden schließlich E-Mails an die Bürgermeister der Gemeinden Kirchberg, St. Corona, Feistritz, Raach und Otterthal geschrieben, um Termine für die Übergaben auszumachen. Weitere Punkte in dem Jahresbericht: Die Teilnahme an einem Wettbewerb für NÖ Mittelschulen zum besseren Kennenlernen der eigenen Gemeinde sowie die Aufführungen des Theaterstücks „Das kleine Ich-bin-Ich“. „Abschließend möchte ich als Schulsprecher im Namen der 4. Klassen einen besonderen Dank an unsere Klassenvorständin Michaela Moser aussprechen, die uns in den letzten vier Jahren tatkräftig unterstützt hat und für uns Ansprechpartnerin in allen Belangen war. Wir wünschen dir, liebe Michi, alles Gute für deine Zukunft“, schließt Schulsprecher Michael Kogelbauer seinen Bericht.