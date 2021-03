"Wurde die Feuerwehr Kirchberg am Wechsel anfangs zu einem normalen Verkehrsunfall alarmiert, wurde kurz darauf die Alarmstufe auf Menschenrettung erhöht und ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert", berichtete die FF-Plattform "Einsatzdoku" am Donnerstagvormittag in einer Aussendung.

Bei der Ortsausfahrt Richtung Feistritz waren zwei Pkw frontal kollidiert. "In jedem Fahrzeug befand sich noch eine Person, glücklicherweise nicht eingeklemmt", so die "Einsatzdoku". Die Kirchberger Florianis betreuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes beide Fahrzeuglenker.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" eine der Personen schwer verletzt sowie die zweite Lenkerin "mit Verletzungen unbestimmten Grades und bodengebunden" ins Landesklinikum Wiener Neustadt.

Die L134 musste für die Dauer des Einsatzes beidseitig gesperrt werden, nach der polizeilichen Freigabe räumte die FF Kirchberg am Wechsel die Unfallstelle. Die Unfallursache wird von der Polizei erhoben.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Kirchberg am Wechsel, Feistritz am Wechsel und St. Corona, seitens des Rettungsdienstes der NAH C3 aus Wiener Neustadt, das NEF und ein RTW des RK Aspang, ein RTW des SMD Aspang/Mönichkirchen, der Rot Kreuz Bezirkseinsatzleiter sowie drei Streifen der Polizei und die Straßenmeisterei.