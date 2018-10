Die Maturantinnen und Maturanten des Gymnasiums Sachsenbrunn (Kirchberg am Wechsel) hatten sich ganz schön ins Zeug gelegt: Wochenlang wurde geprobt, vorbereitet und am Programm getüftelt, ehe am vergangenen Samstagabend der traditionelle Ball, heuer unter dem Motto "50 Karat - auf dem Weg zum letzten Schliff", im Sparkassensaal in Wiener Neustadt über die Bühne ging.

Bevor die Schülerinnen und Schüler die feierliche Polonaise vorführten, eröffneten die beiden Klassenvorständinnen Rosemarie Pfeffer und Susanne Schevcig den Ballabend und stellten die Maturantinnen und Maturanten vor. Anschließend griff dann Direktor Gernot Braunstorfer, der gemeinsam mit Gattin Waltraud dem Abend beiwohnte, zum Mikrofon und lobte das Engagement der Schüler.

Er habe daher auch keine Bedenken, was die Reife- und Diplomprüfung angehe, so Braunstorfer. Außerdem mit dabei waren auch Kirchbergs Vizebürgermeister Hubert Haselbacher (ÖVP), zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter des Elternvereins und des Elternkomitees und viele mehr.