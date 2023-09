Pädagoge Christian Plank für Engagement geehrt

Pädagoginnen und Pädagogen, die sich für „soziale Gerechtigkeit und positive Veränderungen in unserer Gesellschaft“ einsetzen – genau sie will die Industriellenvereinigung mit dem „IV-Teacher's Award“ ehren. In der Vorwoche tat sie das zum mittlerweile zehnten Mal im Rahmen eines Festaktes im Haus der Industrie.

Aus über hundert Einreichungen wurden die Preisträger in den vier Kategorien Elementarpädagogik, Individualität, MINT sowie Wirtschaftskompetenz prämiert. Den dritten Platz in der Kategorie „MINT – Begeisterung für Technik und Innovation“ konnte sich Lehrer Christian Plank von der Mittelschule Kirchberg am Wechsel sichern. Sein Projekt „Energiechecker“ zielt darauf ab, mit einfachen Mitteln einen erheblichen Anteil an Energie einzusparen und damit auch Geld zu sparen.

„Die Preisträgerinnen und Preisträger des Awards haben eindrucksvoll bewiesen, wie wertvoll ihre Arbeit ist, und verdienen Dank und Anerkennung, nicht nur von Seiten der österreichischen Industrie“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, der gemeinsam mit Bildungsministerin Martin Polaschek (ÖVP) allen Ausgezeichneten gratulierte.