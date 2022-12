Pflegeheim-Prozess: Freispruch für alle Angeklagten

Werbung

Konkret wurde den drei Beschuldigten schwere Nötigung beziehungsweise Vernachlässigung von wehrlosen Personen vorgeworfen. Während einer der Angeklagten bereits am zweiten Tag freigesprochen wurde, mussten die beiden Frauen nochmals vor Gericht. Insgesamt zwölf Zeugen wurden vernommen, darunter Mitarbeiter, eine Angehörige, behandelnde Ärzte und ein ehemaliger Bewohnervertreter.

Während die Mitarbeiter als auch die Ärzte der Erstangeklagten viel Engagement zusprachen, kamen lediglich von einer der Angehörigen, deren Schwiegermutter seit einigen Jahren in Kirchberg betreut wird, kritische Aussagen. Man hatte „immer wieder Differenzen, doch wir sind letztendlich auf einen grünen Zweig gekommen“. Zur Erstangeklagten meinte die Zeugin: „Sie war einmal ganz nett und dann sprach sie wieder nicht mit mir. Als hätte sie zwei Persönlichkeiten.“ Die Anklagepunkte konnte aber auch die Angehörige nicht erhärten.

„Andere Dinge hatten Priorität“

Abermals ins Spiel gebracht wurde auch ein Gutachten über das Pflegeheim, das erhebliche Mängel festgestellt hatte. Unter anderem, dass bestimmte Aufzeichnungen nicht gemacht wurden. Eine der Mitarbeiterinnen gab das im Zeugenstand auch zu, meinte in einem Nachsatz aber: „Es hatten in dieser Zeit einfach andere Dinge Priorität. Wenn ein Bewohner etwas gebraucht hat, haben wir sofort reagiert.“

Ein weiterer Vorwurf gegenüber der Erstangeklagten lautete, dass diese ohne Zustimmung der Ärzte in deren Namen Eintragungen in die Krankenakte gemacht hätte. Das widerlegten am heutigen Prozesstag gleich zwei Hausärzte, die regelmäßig mit der Erstangeklagten auf Visite im Haus waren. Es stimme zwar, dass sie diese Eintragungen gemacht habe, aber immer mit Zustimmung der Ärzte, wie beide betonten. Generell beschrieben die praktischen Allgemeinmediziner die Zusammenarbeit mit der Erstangeklagten als eine „amikale“ und „kompetente“.

Keine Nachweise für Anklagepunkte

Nach den Zeugenaussagen plädierten beide Verteidiger auf Freispruch und wiesen abermals darauf hin, dass keiner der Anklagepunkte erhärtet werden konnte. Ganz im Gegenteil: „Jeder Mitarbeiter würde seinen Angehörigen der Erstangeklagten anvertrauen“, betonte einer der Verteidiger. Schlussendlich sprach der Einzelrichter die beiden Angeklagten frei. Seine Entscheidung begründete er unter anderem damit, dass es für keinen Anklagepunkt einen Nachweis gebe. „Die Zeugen hatten fast keine eigenen Wahrnehmungen“, so der Richter. Vieles habe nur auf einer „Gerüchteküche“ basiert. Das Urteil ist voraussichtlich in drei Tagen rechtskräftig.

Seitens des SeneCura-Pflegeheims zeigt man sich erleichtert über den Ausgang der Verhandlung. Es sei gut gewesen, dass die schweren Vorwürfe vor Gericht aufgearbeitet wurden. „Wie sich herausgestellt hat, berufen viele dieser Vorwürfe auf Hörensagen und konnten durch zahlreiche Zeugenaussagen vollständig entkräftet werden“, heißt es in einem Pressestatement des Unternehmens. Es sei evident gewesen, dass die Corona-Situation die Pflegebranche vor Herausforderungen stellte, doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchberg „haben alles versucht, auch in dieser schwierigen Zeit unsere hohen Standards zu halten“.

