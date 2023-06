„Sene Cura“-Sozialzentrum: Candle-Light-Dinner für Bewohner

Bärlauchsuppe, Lachsfilet, Schokoladentarte – mit diversen Köstlichkeiten wurden zuletzt die Bewohnerinnen und Bewohner des „SeneCura“-Sozialzentrums in Kirchbrg am Wechsel bewirtet. Unter der Leitung von Küchenchef Jürgen Otter wurde für die Senioren ein Candle-Light-Dinner organisiert. Unterstützung gab es von den Schülerinnen und Schülern der Tourismusschule Semmering. Musikalische Begleitung kam vom Saxophonisten Manfred Spieß.

Bewohner Gerhard Mayer genießt das Ambiente mit seiner Tochter Maria Grabenhofer. Foto: SeneCura

„Das heurige Candle-Light-Dinner war ein voller Erfolg. Wir haben viel Wert auf eine familiäre Atmosphäre gelegt, in der sich unsere Bewohner:innen und ihre Angehörigen wohl und geborgen fühlen konnten. Es ist uns eine große Freude, ihnen solche unvergesslichen Momente bereiten – ein ganz herzliches Dankeschön an die lieben Schüler:innen der Tourismusschule Semmering und an den Saxophonisten Manfred Spieß, die uns tatkräftig unterstützten“, so Hausleiterin Elisabeth Windbichler.