Spatenstich: Breitband soll Region „zukunftsfit“ machen

Egal ob arbeiten am Laptop, videotelefonieren am Handy oder streamen am Tablet: Das alles soll in fast 3.500 Haushalten in der Buckligen Welt schon bald deutlich schneller gehen. Am Freitagnachmittag fand der offizielle Startschuss für den Glasfaser-Ausbau in den Gemeinden Kirchberg, Otterthal, Raach, Trattenbach, Grimmenstein, Edlitz, Thomasberg, Scheiblingkirchen, Warth sowie Kirchberg statt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 14,7 Millionen Euro, umgesetzt wird das Projekt von der „nöGIG“, der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, im ländlichen Raum Glasfasernetze zu errichten und zu betrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Gemeinden, die weniger als 5.000 Einwohner zählen.

Projekt als „Investition in die Zukunft“

Dass der Weg bis zum offiziellen Projektstart zum Teil recht steinig war, erläuterte Kirchbergs Ortschef Willibald Fuchs (ÖVP), in dessen Gemeinde der feierliche Spatenstich stattfand. „Seit zehn Jahren kämpfen wir um das Breitband“, so Fuchs, der Raachs Altbürgermeister Rupert Dominik als treibende Kraft erwähnte. Von der Notwendigkeit des Projektes zeigte er sich überzeugt: „Damit wir die Chance haben, mit den Ballungsräumen mitzuhalten!“

Neben Vertretern der beteiligten Gemeinden, der „nöGIG“ sowie ÖVP-Landesrat Jochen Danninger wohnte auch der frischgebackene ÖVP-Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, dem Spatenstich bei – seinem allerersten, wie er zugab. Die Bundesregierung habe sich, so der Tiroler, ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2030 soll ganz Österreich flächendeckend mit Gigabitanschlüssen versorgt sein. „Jeder Euro, den wir in digitale Infrastruktur investieren, ist Investition in Zukunft, Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit!“ Die ersten Kundenaktivierungen starten voraussichtlich noch heuer.

