Wie NÖN.at berichtete, stand die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Faschingsdienstag in Brand. Zwar konnte die Bewohnerin von den Einsatzkräften ins Freie gerettet werden, im Krankenhaus erlag sie jedoch ihren schweren Verletzungen. Am Wochenende erreichte die NÖN-Redaktion nun ein Brief der Angehörigen, die den Einsatzkräften ausdrücklich für deren beherztes Eingreifen danken.

Auch wenn es für die Familie zu einer „persönlichen Tragödie“ gekommen sei, sei es den Zivilisten und Einsatzkräften zu verdanken, dass der Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Im Namen von uns Angehörigen möchte ich mich an dieser Stelle für das beherzte Eingreifen sämtlicher Beteiligter bedanken, die selbstlos versucht haben, meiner Tante das Leben zu retten: Bei den aufmerksamen Malern, die als erste gemerkt haben, dass es in ihrer Wohnung brennt; bei Inspektor Bernsteiner, der sie zusammen mit einem der Maler aus der Gefahrenzone gebracht und Erste Hilfe geleistet hat; bei der Sanitätstruppe des Roten Kreuzes und dem Notarzt/der Notärztin und bei den zahlreichen Feuerwehrleuten.“ Kirchberg könne stolz auf seine Helferinnen und Helfer sein, so Wilhelmine Schausberger im Namen der gesamten Familie. „Meine Tante würde sagen: ,So etwas hast Du halt nur hier!“