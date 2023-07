Virtuos gespielte Gitarrenklassik in der Wolfgangskirche

Das „Rotenbek Trio“ besteht bereits seit 1980 und zählt zu den beständigsten professionell auftretenden Gitarrentrios. Neben den Gründungsmitgliedern Heike Krugmann (Hamburg) und Peter Lohse (Kiel) spielt Karin Aigner (Ebenfurth). Letztere war lange Jahre Leiterin des Musikschulverbands der Leitha-Steinfeld Gemeinden. Das Konzert in der Wolfgangskirche in Kirchberg am Wechsel findet am kommenden Samstag, den 8. Juli, um 19.30 Uhr statt.

Gertraut und Friedrich Hecher. Foto: zVg

Vorverkaufskarten zu 20 Euro sind im Tourismusbüro Kirchberg und in den Filialen der Raiffeisenbank Region Wiener Alpen erhältlich.