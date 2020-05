Volksschul-Aula wurde zum Gemeinderatssitzungs-Saal .

In durchaus ungewöhnlichem Rahmen ging am Dienstagabend die erste reguläre Gemeinderatssitzung des Jahres über die Bühne: Die 21 Mandatare tagten nicht wie üblich im Sitzungsaal der Gemeinde, sondern – aufgrund der Vorschriften rund um die Corona-Pandemie – in der Aula der örtlichen Volksschule. So konnte der notwendige Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.