Zwei Veranstaltungen: Wolfgangskirche als Event-Location

Die Wolfgangskirche wird einmal mehr zur Veranstaltungsstätte. Der Verein „Freunde der Wolfgangskirche“ lädt am Freitag, den 11. August, um 19.30 Uhr zum Konzert mit dem „modernen Troubadour“ Bryan Benner – er spielt Lieder von Schubert und Schumann. Konzertkarten zum Preis von 22 Euro gibt es in den Filialen der Raiffeisenbank Region Wiener Alpen und im Tourismusbüro Kirchberg, an der Abendkasse kosten die Karten je 25 Euro.

Am Dienstag, dem 15. August, findet schließlich der „Wolfgangskirtag“ ein. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst, anschließend gestaltet der Musikverein Feistritz am Wechsel einen Frühschoppen.