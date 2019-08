Isabella Scherabon und Mic Oechsner haben es schon mehrmals unter Beweis gestellt: Mit dem Marktfest etwa – oder aber der Veranstaltungsreihe „Jazz Kirchberg“. Nun konnte das Kirchberger Künstler-Duo mit dem Projekt „Mensch. Und jetzt“ erneut einen großen Erfolg einfahren.

Grabner Die Wiener Schauspielerin May Garzon als „Eva“.

Schauplatz war an drei Tagen die Wolfgangskirche und das Gelände rund um dieses Bauwerk. Im Inneren wurde an zwei Abenden vor ausverkauftem Haus ein selbstgeschriebenes Theaterstück aufgeführt, das das Publikum auf eine Zeitreise mitnahm. Behandelt wurden vor allem das Thema Digitalisierung und die Folgen davon. In den Hauptrollen glänzten Raachs Laienschauspieler Franz Diewald sowie die Wienerin May Garzon, Regie führte Peetra Jendrzejek vom Theater „Sägewerk“ in Aspang. „Wir hatten zwei Mal volles Haus“, freute sich Scherabon nach den Vorstellungen. Besonders begeistert zeigten sich die Besucher von der Inszenierung mit Sound und Licht – und von der Bühne, die sich mitten im Altarraum der Wolfgangskirche befand.

Umrahmt wurden die Theaterstück-Vorführungen von einer Bilderausstellung sowie von einem künstlerischen Handwerksmarkt rund um die Kirche.