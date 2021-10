Pkw stürzte auf L134 über Böschung und überschlug sich

In der Nacht auf Samstag (16. Oktober) wurden die Feuerwehren Kirchberg am Wechsel, Feistritz am Wechsel und St. Corona zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die L134, zwischen Kirchberg und Feistritz alarmiert.

Redaktion NÖN.at Erstellt am 16. Oktober 2021 | 09:05