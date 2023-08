„ASAGAN“: Nächster Streich für Kinderbuchserie

Die erfolgreiche und prämierte „ASAGAN“-Buchreihe von Wolfgang Hartl, Mia Kirsch und Erika Friedl ist um ein weiteres Abenteuer reicher. Im achten Band entführt das Trio auf eine Entdeckungsreise in eine der beliebtesten und geschichtsträchtigsten Regionen Österreichs, das Salzkammergut. Acht Geschichten und ein Lexikon führen Jungleserinnen und -leser in die Tiefen der österreichischen Bergwerke, zu den schönsten Seen, in die kühlen Wälder und zu den wahren Schätzen der Region.

„In unserer Buchreihe ,ASAGAN' verorten wir spannende Geschichte an spannenden Orten – wie etwa im Salzkammergut. Wir heben die Schätze aus, die hier liegen, oft versteckt und ungesehen, und verpacken sie in echte Abenteuer. So wird der Besuch vor Ort zu einem abenteuerlichen Erlebnis, das in Erinnerung bleibt“, erklärt Autor Wolfgang Hartl.

Kürzlich fand auch die Premiere des ersten Animationsfilms aus der „ASAGAN“-Welt statt. Der Film „Kein Bock, Steinbock“ – so der Titel des Werks – zeigt einen Förster auf der Hohen Wand, der auf der Suche nach einem geheimnisvollen Steinbock ist und tierische Helden mit Superkräften findet. Seit dem Jahr 2016 ist eine eigene „ASAGAN“-Welt entstanden – Bücher, CDs, Workshops und Lese-Konzerte in Museen, Schulen und auf anderen großen Bühnen gehören dazu. Der siebente Band der Reihe, „Bäckermaus & Donaustrudel“, wurde 2022 in die Kollektion des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises gewählt. Das neue Werk ist seit Juni im Buchhandel erhältlich.