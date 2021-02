Kindermaskenball, Faschingsumzug und Co – all das musste heuer Corona-bedingt pausieren. Das Eltern-Kind-Zentrum „PAKIMA“ mit Standorten in Kirchberg am Wechsel und Gloggnitz übte sich daher in Kreativität und bot kurzerhand einen „Fasching to go“ an. Bei zwei Outdoor-Stationen konnte ein Sackerl, gefüllt mit allerhand Utensilien, abgeholt werden. „Über 150 Sackerl wurden abgeholt“, freut sich Babsi Hirner vom „PAKIMA“-Zentrum. Abseits dessen gab es eine Online-Party via „Zoom“ mit Spielen, Tänzen und einem Livestream-Konzert von Kinderliedermacher Bernhard Fibich. „Es war eine besondere Zeit, aber nicht weniger bunt“, resümiert Hirner zufrieden.