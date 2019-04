„Die Sitzung ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, weil wir nur einen Punkt haben“, eröffnete ÖVP-Bürgermeister Willibald Fuchs vergangenen Dienstag bereits die zweite Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Und ja, sie war wirklich außergewöhnlich, denn besprochen wurde rund eine Stunde lang ein Millionen-Projekt, in das die Gemeinde gerne investieren würde. Genauer gesagt soll in Kirchberg am Wechsel ein Gesundheitszentrum um rund 3,5 Millionen Euro entstehen. Dieses soll unter anderem auch die zukünftige ärztliche Versorgung absichern.

Seit eineinhalb Jahren beschäftigt das Thema die Gemeinde bereits. Jetzt konnte Ortschef Fuchs im Beisein vom derzeitigen Gemeindearzt aus dem Ort, Alois Rieck, sowie Primar Robert Bauer dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit die ersten Vorstellungen präsentieren. Wie genau das Gesundheits- bzw. Primärversorgungszentrum funktionieren soll, erklärte Alois Rieck: „Das Zentrum soll Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet sein. Insgesamt besteht das Kernteam aus drei Ärzten, einer diplomierten Krankenschwester und eventuell sogar aus einem Kinderarzt.“

Zusätzlich sollen auch noch Fachärzte sowie „Paramediziner“ untergebracht werden. „Ziel ist es, die Wege für die Patienten so kurz wie möglich zu machen. So kann sie der praktische Arzt gleich weiter zu einem der Fachärzte schicken“, zählt Rieck einen von vielen Vorteilen auf. Alle drei Allgemeinmediziner im Zentrum sollen Kassenärzte sein und die Patienten können sich dabei aussuchen, zu wem sie gehen möchten. „Die Fachärzte werden voraussichtlich Wahlärzte sein. Dabei erstattet aber die Krankenkasse einen Teil der Kosten. Wenn man dann berechnet, dass man vielleicht nach Wiener Neustadt zu einem Arzt fahren müsste, dann kommt es auf dasselbe hinaus“, meint Rieck.

„ Man kann dann schon mit rund 200 Patienten pro Tag rechnen. Später vielleicht sogar mit 300.“

Norbert Bauer, Primar und Berater.

Einer, der so ein Zentrum bereits kennt, ist Primar Norbert Bauer. Er steht bei diesem Projekt der Gemeinde als Berater zur Seite. „Der Praxisbetrieb läuft ähnlich ab wie der einer Ambulanz. Man kann dann schon mit rund 200 Patienten pro Tag rechnen. Später sogar vielleicht mit 300 pro Tag“, so Bauer über seine Erfahrungen. Ein wichtiger Teil des Zentrums ist unter anderem die Administration. So soll es eine allgemeine Anmeldung geben. Zudem bekommen die Patienten schon vorab Termine, die vor allem lange Wartezeiten vermeiden sollen. „Die Termine sollen dann auf fünf Minuten genau sein“, gibt der Primar Einblick in das System. Patienten, die beispielsweise überhaupt zu einer Befundbesprechung kommen, sollen sich gar gleich selbst über einen E-Card-Reader anmelden können.

Als Bauträger des Projektes soll die Gemeinde selbst fungieren. Die Kosten liegen bei rund 3,5 Millionen Euro. „In die Gesundheit investiere ich gerne!“, meinte Bürgermeister Fuchs, als er die Zahlen präsentierte. Als Bauplatz wurde der Pilipp-Garten vorgeschlagen, der sich mitten im Ortszentrum befindet. „Wem ein besserer Platz einfällt, der kann uns ruhig Vorschläge liefern“, so Fuchs in Richtung SPÖ, die sich bei diesem Punkt der Stimme enthielt. Zudem enthielt sich SPÖ-Gemeinderat Herbert Steiner auch bei dem Punkt „Gemeinde als Bauherr“ sowie „Förderungen“.

Wenn der Zeitplan eingehalten wird, dann könnten in rund zwei Jahren bereits die ersten Patienten im Gesundheitszentrum behandelt werden.