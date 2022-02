Kulinarischer Ritterschlag für Peter Pichler

In den erlauchten Kreis der jungen Gourmetköche Österreichs wurde Peter Pichler, der in seinem Hotel „Molzbachhof“ auch das Dreihauben-Lokal „Gaumenkitzel“ betreibt, aufgenommen. 44 Mitglieder gehören aktuell der Vereinigung „JRE“, dessen Abkürzung für „Jeunes Restaurateurs d’Europe“ steht, an. Da die Kriterien für die Aufnahme sehr streng sind und alle Mitglieder einverstanden sein müssen, spricht man in der Szene über die Aufnahme auch von einem kulinarischen Ritterschlag.

„Für uns ist das natürlich sehr schön, auf dieser kulinarischen Landkarte mit dabei zu sein“, freut sich der 34-jährige Kochkünstler darüber, vor vier Jahren mit dem Umbau des Hotels auch kulinarisch auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Denn mit dem hoteleigenen Gourmetrestaurant, das nur 16 Sitzplätze bietet, können er und seine Frau Nina auch ihre Vorlieben in der Küche ausleben. „Das ist etwas, wo wir uns abseits des Tagesgeschäfts verwirklichen können. Wo ich mit vollster Leidenschaft Gastgeber und Koch sein kann“, erzählt der Dreihaubenkoch, der im Hotel aber auch ganz normale Wirtshausküche anbietet, im Gespräch mit der NÖN.

In den besten Häusern gelernt

Gelernt hat der zweifache Familienvater in den besten Häusern der Welt: Nach dem Abschluss der Tourismusschulen am Semmering zog es ihn in das bekannte Dreihauben-Lokal „Döllerer“ nach Salzburg und von dort in den Taubenkobel (4 Hauben). Danach ging es in ein Zwei-Sterne-Restaurant an die Algarveküste in Portugal und nach England, ehe Peter Pichler mit vielen Erfahrungen reicher wieder in den elterlichen Betrieb zurückkehrte und diesen dann auch 2016 übernahm.

Ab März wird er mit seinem Betrieb auch in dem bekannten Büchlein zu finden sein, das „JRE“ alle Jahre neu herausgibt und in dem die Mitglieds-Häuser vorgestellt werden. „Da gibt es sogar Leute, die nach dem Buch ihren Urlaub planen“, so Pichler.

„Cook the gartl“: Der Name ist Programm

In seinem Hauben-Restaurant bietet er generell keine allgemeine Karte, sondern ein vier- oder sechsgängiges Menü an, wobei auf individuelle Wünsche wie etwa vegetarisch oder kein Fisch eingegangen wird. Die Produkte kommen „aus dem Graben“, wie er es formuliert: „Forelle, Lamm oder Wild kommen aus unserer unmittelbaren Umgebung, die Kräuter aus dem hauseigenen Küchengarten.“ Ein Küchengarten, auf den man im Haus besonders stolz ist, trägt wie die Küchenlinie offiziell den Namen „Cook the gartl“.

Dass ein Abend im „Gaumenkitzel“ als Gesamtkunstwerk in Erinnerung bleibt, darum bemüht sich das Ehepaar besonders: „Wir räuchern schon einmal direkt am Tisch oder reiben etwas Spezielles über die Speisen. Das Erlebnis für den Gast ist uns sehr wichtig!“ 105 Euro kostet so ein Genussabend, eine entsprechende Weinbegleitung ist gegen einen Aufpreis ebenfalls möglich.

