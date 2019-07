Die Proben und Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die Wolfgangskirche in Kirchberg am Wechsel, immerhin über 600 Jahre alt, verwandelt sich in einen multidimensionalen Raum zum Thema „Mensch-Sein“.

Unter dem Motto des Viertelfestivals „Schnittstelle“ haben die Kirchberger Malerin Isabella Scherabon sowie der Musiker und Komponist Mic Oechsner ihre Tätigkeitsfelder zusammengelegt. Von Scherabon stammt der Text zum Theaterstück, von Oechsner die Musik. Regisseurin Peetra Jendrzejek (Theater „Sägewerk“ Aspang) setzt das Stück rund um eine Zeitreise durch 40.000 Jahre Geschichte in Szene.

In den Hauprollen: Der Raacher Volksschauspieler Franz Diewald und die Wiener Schauspielerin May Garzon. Dazu zeigt Scherabon große Gemälde zu allen Kunstepochen in der Kirche. „Ein Kunsthandwerksmarkt mit originellen Werken aus fünf Ländern rund um die Kirche rundet das Wochenende ab“, freut sich Scherabon.

Das Theater geht am Freitag, 2. August sowie Samstag, 3. August, jeweils um 19.30 Uhr, über die Bühne. Der Markt ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.