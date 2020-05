Montagvormittag am Gymnasium Sachsenbrunn: Üblicherweise tummeln sich kurz nach halb zehn Uhr Hunderte von Schülern in den Gängen – plaudern, lesen, bereiten sich auf die nächste Unterrichtsstunde vor. Doch in Zeiten wie diesen ist alles anders: Lediglich rund 50 Jugendliche werden aktuell in der Kirchberger Bildungsstätte unterrichtet – nämlich jene, die in rund zwei Wochen ihre Reife- und Diplomprüfung absolvieren werden. Die Coronakrise hat auch ihren Alltag auf den Kopf gestellt – und sie bei der Vorbereitung auf die Matura vor große Herausforderungen gestellt.

Der Mund-Nasen-Schutz ist auch für Mathis Madler aus der 8AG und Laura Del Medico aus der 8AN zum täglichen Begleiter geworden – nur wenn sie an ihrem Tisch im Klassenzimmer sitzen, legen sie die Maske ab. Im Unterricht lässt sich auch der obligatorische Sicherheitsabstand locker einhalten: „Wenn wir mehr Personen sind, weichen wir in den Präsentationssaal oder den Musiksaal aus“, berichten die beiden der NÖN.

Dass mit der Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort wieder ein Stück Normalität in ihr Leben eingekehrt ist, freut die beiden grundsätzlich: „Wobei ich sagen muss, dass das ,Distance Learning’ ganz gut funktioniert hat. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, einmal ist man motivierter, dann denkt man sich wieder, wann das alles ein Ende hat“, schmunzelt Del Medico. Sie habe sich einfach sehr stark am Stundenplan orientiert, dann habe das schon funktioniert, meint sie. Und Madler fügt hinzu: „Es war schon sehr schön, Freunde und Lehrer wieder persönlich zu sehen!“

Die Regeln, unter denen die Matura heuer stattfinden wird, sehen beide mit gemischten Gefühlen. „Es geht nicht anders – aber andererseits arbeitet man zwölf Jahre hart daran, um sein Können richtig zeigen zu können – und dann das“, überlegt Madler laut. Laura Del Medico ergänzt: „Schade ist es vor allem um die vorwissenschaftlichen Arbeiten, in die man sein Herzblut gesteckt hat und die man jetzt nicht präsentieren kann.“ Der Regierung stellen beide trotzdem ein gutes Zeugnis aus: „Bildungsminister Faßmann hat es gerade auch nicht leicht“, meint Del Medico. Lobende Worte finden sie auch für ihre Lehrkräfte und den Direktor: „Respekt, alle haben das spitzenklasse gemacht“, meint Madler – denn auch für die Professoren sei die Situation ein völlig neue gewesen, gibt er zu bedenken.

Los mit den drei schriftlichen Arbeiten geht es für beide am 26. Mai. Danach will sich Del Medico dem Studium widmen, Madler legt einen Zwischenstopp beim Heer ein, ehe es auch ihn an die Uni ziehen wird. Davor aber drücken beide noch ein paar Tage die Schulbank – zum letzten Mal und stets mit Maske und Abstand...