Traurige Nachrichten nach einem Wohnhausbrand in Kirchberg am Wechsel: Wie die NÖN online bereits berichtete, stand am Faschingsdienstag eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Brand.

Eine Pensionistin, die aus der Wohnung gerettet werden konnte, wurde mit schweren Verletzungen ins AKH Wien geflogen. Wie das Bezirkspolizeikommando am Nachmittag gegenüber der NÖN bestätigte, ist die Frau ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.