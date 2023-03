Etliche Jugendliche aus den Kategorien Küche und Service konnten bei der Veranstaltung an der HLF Krems punkten – darunter auch zwei Lehrlinge aus dem Bezirk Neunkirchen: Anton Riegler (Küche, 1. Lehrjahr) vom Wirtshaus „Grüner Baum“ der Familie Donhauser in Kirchberg holte eine Auszeichnung in Silber.

Erfolgreich war außerdem Patrick Heißenberger (Küche, 3./4. Lehrjahr) vom Gasthof Diewald in Raach. Er holte ebenso Silber.

Michael Duscher, Patrick Heihsenberger und Harald Pollak. Foto: tunnelblick.media, tunnelblick.media

