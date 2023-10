„Was jetzt“: Eine Fotoserie, die Mut machen soll

Was Marlene Rieck vor elf Jahren widerfahren ist, bringt die Kirchbergerin im Rahmen des Kunstprojekts „Was jetzt“ zum Ausdruck. Gemeinsam mit Günter Valda, der ursprünglich aus Zöbern stammt, zeigt sie mithilfe einer Fotoserie, was eine Totgeburt auslöst – und dass die Trauer, die dabei entsteht, bleiben darf.

Kirchberg am Wechsel Besonderes Kunstprojekt: Wenn Geburt auch Abschied bedeutet

Am Wochenende präsentierte Rieck, begleitet von Familie und Freunden, die Fotoserie im Kunst- und Kulturzentrum in der Semmelweisklinik in Wien. Mit dabei: Kirchbergs Standesbeamtin Sabine Stangl, Gemeindemitarbeiterin Michaela Dreitler-Melchor, Musiker Roman Josef Schwendt und „Falter“-Journalistin Nina Horaczek.