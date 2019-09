Elisabeth G. Beyerl ist in Wien geboren und lebt und arbeitet in Kirchberg am Wechsel. Nach zwei Jahren Lehrtätigkeit und zehn Jahren weltweitem Export von Email- und Glasurfarben in der Chemischen Industrie war sie in internationalen Konzernen im PR-Bereich tätig. Eine österreichweite Seminartätigkeit folgte, Beyerl widmete sich als Chef-Instruktorin dem Training von Fachhändlern im Bereich Stoffe/Garne und der Vermittlung von Handarbeitstechniken. Ihr neues Buch wird am Mittwoch, 23. Oktober um 19 Uhr im Stadtsaal in Gloggnitz präsentiert.