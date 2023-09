Neunkirchen würdigte verdienten Bürger zum 80. Geburtstag

Der Jubilar ist seit 1975 in der Evangelischen Pfarre Neunkirchen als Mitglied des Presbyteriums sowie als Kurator tätig und wurde 2002 zum Ehrenkurator ernannt. Seit 2006 war Brunner ehrenamtlicher Mitarbeiter im Neunkirchner Stadtarchiv und erhielt von seinem Vorgänger, dem 2006 verstorbenen Stadtarchivar Albert Hirsch, 2015 den Ehrenring der Stadt Neunkirchen verliehen.

Seit 1995 ist Brunner auch Mitglied im Lionsclub Neunkirchen. Für die NÖN-Neunkirchen schrieb der engagierte Neunkirchner etliche Jahre über die Geschichte Neunkirchens. Bürgermeister Herbert Osterbauer bedankte sich bei Hans Herwig Brunner für sein jahrzehntelanges soziales Engagement für Neunkirchen.

„Mein Bestreben war immer etwas, was mir entgegenbracht worden ist, auch zurückzugeben. Daher auch mein Engagement in verschiedenen Bereichen, was mir immer großen Spaß gemacht hat und werde das auch in Zukunft tun“, so der Jubilar in seiner bescheidenen Art, der auch wieder als „Leihopa“ in der Volksschule Steinfeld den Schülern vorlesen oder lesen üben wird.