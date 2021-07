Drei Jahre ist es her, dass die Second-Hand-Boutique des Roten Kreuzes, der „Henry Laden“, in der Neunkirchner Fabriksgasse seine Pforten öffnete. Zuvor hatte sich das Spielzeuggeschäft Wallinger in dem Gebäude in der Innenstadt befunden.

Zum Jubiläum statteten den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen neben Hausherrn und Brauhaus-Wirt Hans Bauer zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Politik einen Besuch ab. Auch Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gregor List stellte sich mit einem „Dankeschön“ ein.