Klima, Asyl und Co: Große NÖN-Schuldiskussion zur Landtagswahl

In zehn Tagen wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Am Höhepunkt des Intensivwahlkampfes lud die NÖN Neunkirchen daher am Donnerstagvormittag zur großen Podiumsdiskussion, diesmal in Kooperation mit den Tourismusschulen Semmering.

Rund 150 Schülerinnen und Schüler des dritten, vierten und fünften Jahrganges konnten, moderiert von NÖN-Redakteur Philipp Grabner, ihre Fragen an die Bezirkskandidaten Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ), Jürgen Handler (FPÖ), Johann Gansterer (Grüne) und Annemarie Schlief (NEOS) stellen.

Thematisch drehte sich die Debatte unter anderem um Maßnahmen für den Klimaschutz, die Themenfelder Asyl und Migration oder aber die politische Kultur im Land. Aber auch die sogenannte Liederbuch-Affäre rund um FPÖ NÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer von vor fünf Jahren wurde kritisch angesprochen. Schuldirektor Jürgen Kürner appellierte an die Jugendlichen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen – und brach eine Lanze für die „wichtige Arbeit der Politikerinnen und Politiker, gleich welcher Couleur“.

Eine ausführliche Nachlese zur Podiumsdiskussion gibt es in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN ab kommenden Mittwoch!

