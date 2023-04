Hirschwang: Podiumsdiskussion rund ums Klima

Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. So wird der ein oder andere auch schon einmal über den Begriff „CO2-Zertifikate“ gestolpert sein. Für viele erscheint das Instrument des Emissionshandels als logisch, doch immer wieder kommt auch scharfe Kritik seitens Klimaschützern. Sebastian Fritsch und Giulio Quarta, Gründer der „Crypto Commons Association“, veranstalteten dazu eine Podiumsdiskussion im Hirschwangerhof. Besprochen wurden unter anderem die Vor- und Nachteile von CO2-Zertifikaten sowie die Frage, welche Rolle nachhaltige Finanzprodukte dabei spielen. Am Podium saßen Marcelo Silva („ReFi Spring“), Grünen-Landtagsabgeordneter Georg Ecker, Florian Wagner („Letzte Generation“), Johannes Pulsfort („kumo“), Revathi Sharma Kollegala („Regen Foundation“) und Sebastian Fritsch.

