Die Liebe zum Kochen, die schlummert schon seit Jahren in Margit Seeböck. Seit wenigen Tagen teilt sie diese über „Instagram“ mit der ganzen Welt. Unter dem Namen „kitchenmaggy“ haben sie und ihre Tochter einen Blog ins Leben gerufen, der schon jetzt viel positives Feedback bekommen hat.

Von gutbürgerlicher bis hin zu moderner Küche

„Ich habe vor zwei Monaten meine Traumküche bekommen“, verlässt die Ternitzerin nur noch ungern ihren kleinen „Kochpalast“. Gutes Essen gehöre bei ihrer Familie zu einem guten Leben. Von gutbürgerlicher bis hin zu moderner oder auch gehobener Küche kommt bei den Seeböcks fast alles auf den Tisch.

„Eines meiner Lieblingsgerichte ist zum Beispiel ein gekochtes Schulterscherzerl mit Röstkartoffeln und Semmelkren“, gibt die Ternitzerin einen Einblick in ihr persönliches Kochbuch. Und all diese Köstlichkeiten soll es auch in ihrem neuen Blog „kitchenmaggy“ zu sehen geben.

„Gekocht wird bei mir alles, es gibt keine bestimmte Richtung, ich koche nach Lust und Laune“, ist das Repertoire an Rezepten groß. Außerdem bezieht sie, wenn es um Gemüse und Kräuter geht, alles aus dem eigenen Garten. Die restlichen Produkte kommen ebenfalls aus der Region. Ob die Hobbyköchin lieber alleine oder mit Familien oder Freunden hinterm Herd steht?

„Perfektes Dinner“ mit Freunden

„Prinzipiell koche ich alleine, weil ich auf diese Weise einfach konzentrierter arbeiten kann“, muss sie etwas schmunzeln. Vor 20 Jahren hat sie jedoch mit Freundinnen eine Art des „Perfekten Dinners“ ins Leben gerufen. „Wir treffen uns einmal im Monat zum guten Essen“, erklärt Seeböck.

Dabei kocht immer jemand anderes. Danach zahlt jede Dame einen kleinen Betrag ein und mit dem sind die vier bereits quer durch Europa gereist. „Wir haben schon tolle Städte bereist. Zum Beispiel Edinburgh oder auch Stockholm!“, so die Ternitzerin.

Momentan steckt sie jedoch all ihre Energie in den neuen Kochblog. Und dieser soll mit der Zeit auch ausgebaut werden: „Es wird nicht nur beim Kochen bleiben. Wir wollen auch in Sachen Haus, Garten sowie Home and Living nachlegen!“