Bekannte Geschichte

Der Neubeginn, den die Neunkirchner FPÖ vor der Gemeinderatswahl vollmundig verkündet hatte, dürfte nach knapp dreieinhalb Jahren schon wieder Geschichte sein. Begonnen mit dem berufsbedingten Abgang von Gemeinderat Helmut Fiedler, wurden die tiefen Gräben zwischen Regina Stoll (vormals Danov) und dem Rest der Partei rasch offenkundig.

Das zeigte sich in ihrem Rückzug als Stadtparteiobfrau und gipfelte jetzt in der Abberufung als Obfrau des Prüfungsausschusses durch die eigene Partei. Mitgeteilt wurde ihr das übrigens per Mail – auch nicht gerade die feine Art. Was aber auch zeigt, dass die Kommunikation der Mandatare untereinander offenbar nicht mehr möglich ist. Für die Stadt-FPÖ kommt das zur ungünstigsten Zeit, denn wie Umfragen zeigen, profitiert gerade diese Partei von den aktuellen politischen Grabenkämpfen am meisten. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl ist nicht mehr viel Zeit. Einigkeit und Glaubwürdigkeit an den Tag zu legen, wird ein schwieriges Unterfangen.