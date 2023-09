Da helfen nur mehr Strafen

Stehenbleiben, Kind aussteigen lassen und sofort weiterfahren. Eigentlich ist ja das „Kiss & Go“-Konzept, das aus Verkehrssicherheitsgründen seit Schulbeginn vor der Volksschule Steinfeld in Neunkirchen eingeführt wurde, recht simpel gestrickt und einfach zu verstehen. Sollte man meinen.

Denn wie ein Lokalaugenschein der NÖN am dritten (!) Schultag zeigte, ist dem offenbar nicht so. Da wird in der „Kiss & Go“-Zone munter drauflosgeparkt wie am Parkplatz eines Einkaufsmarktes, Eltern begleiten ihre Kids vom Auto bis zum Schuleingang oder in die Schule hinein. Und das vor den Augen der Polizei, die natürlich ob des großen Andrangs auch nicht alles überblicken kann.

Die Befürchtung der Beteiligten, dass ohne Polizeibegleitung die neue Verordnung kaum bis wenig von undisziplinierten Eltern eingehalten wird, ist berechtigterweise groß. Da helfen zukünftig wohl nur stichprobenartige Kontrollen, gepaart mit rigorosem Strafen. Schade, dass es offenbar nicht anders funktioniert.