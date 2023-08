Kooperation ist gescheitert

Ein legendärer Regisseur, das altehrwürdige Südbahnhotel und ein einzigartiges Theater-Spektakel – eigentlich müsste Paulus Mankers „Alma“, das derzeit am Semmering aufgeführt wird, für positive Schlagzeilen am laufenden Band sorgen. Denn trotz der hohen Dichte an kulturellen Events im Bezirk (von den Reichenauer Festspielen bis zu „moz art“ in Gloggnitz) – „Alma“ ist doch noch einmal eine Klasse für sich.

Die Realität aber sieht gänzlich anders aus. Sorgte Manker in den vergangenen Jahren immer wieder für Konflikte, ist die Situation in der Vorwoche mit einem Verletzten nun endgültig aus dem Ruder gelaufen. Dem Image des „Zauberbergs“ als Kultur-Mekka tut all das gar nicht gut.

Wollten die Verantwortlichen anfangs trotz des juristischen Wickels an der Zusammenarbeit mit Manker festhalten, können die jüngsten Vorfälle eigentlich nur ein rasches Ende dieser Kooperation bedeuten. Denn einen solchen Tumult hat sich der Semmering nicht verdient!