Welcher Nachwuchskicker träumt nicht von der großen Karriere im Profi-Fußball? Eines Tages würde am liebsten jeder der jungen Talente auf der großen Bühne kicken, um sich mit Weltstars des Fußballs zu messen.

Am Freitagabend ging für einen jungen Kicker aus dem Bezirk ein Traum in Erfüllung. Auch wenn es noch nicht das Ende der Reise sein wird. Die Pittener Nachwuchshoffnung Niels Hahn durfte im Eröffnungsspiel der neuen Austria-Arena gegen Borussia Dortmund ran. Ganze 72 Minuten durfte sich das Jungveilchen gegen Kicker wie Mario Götze, Nuri Sahin und Andre Schürrle beweisen. Anscheinend mit Erfolg. In Zukunft wird der 17-Jährige mit den Profis trainieren und nach dieser Leistung dort bestimmt auch Einsatzzeiten sammeln. Der Spieler selbst beschrieb das Spiel als „etwas ganz Großes“ – und das ist es auch. Mit 17 Jahren bekommen nicht viele Fußballer bei der Austria ihre Chance.

Dies könnte und sollte auf alle Fälle ein zusätzlicher Motivationsschub für viele talentierte Nachwuchskicker, auch in kleinen Vereinen im Bezirk und der Umgebung sein, um sich ganz nach oben zu kämpfen. Die Chance besteht ganz sicher für viele junge Kicker.