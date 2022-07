Arbeit gehört auch belohnt

Mit einer respektablen Frühjahrssaison und schließlich dem 2. Tabellenrang in der 1. Klasse Süd meldete der SC Neunkirchen berechtigterweise Ansprüche auf Höheres. Nach Höhenflug und Absturz in der Landesliga arbeitet eigentlich seit Jahren ein neues Team um Dieter Leeb sehr geflissentlich und kontinuierlich daran, den Fußballverein wieder in höhere Sphären zu bringen. Früher etwas lauter, vielleicht auch zu laut, jetzt bedächtig und ohne großes „Tamtam“.

Was aber all den sportlichen Bemühungen seit Jahren hinten nachhinkt, ist die Infrastruktur am Sportplatz. Der Neubau der Tribüne samt Platz für Spieler, Trainer, Zuschauer, Sanitärräume und Kantine ist ein Gebot der Stunde. Vor allem auch dann, wenn man sich ähnliche Sportplätze in der Umgebung ansieht.

Dann darf Neunkirchen auch ruhigen Gewissens auf mehr als eine Schmalspurvariante pochen. Nicht nur als Bezirkshauptstadt, sondern vor allem als Investition in die Zukunft!