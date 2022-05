Aussprache notwendig

Reinigend. Und ein Neuanfang. Das war hoffentlich der Diskussionsabend zur Zukunft der innerstädtischen Wirtschaft in Neunkirchen, zu dem in der Vorwoche die NÖN gemeinsam mit der Stadt geladen hatte.

Dabei wurde eines klar: Die Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft ist in der Stadt nicht die Beste. Klar hat diese durch die schwierige Corona-Situation in den vergangenen beiden Jahren noch mehr gelitten, aber es wurde augenscheinlich, dass hier von beiden Seiten dringender Aufholbedarf herrscht.

Und so wird es Gebot der Stunde sein, bevor noch irgendwelche Maßnahmen ins Leben gerufen werden, Vertreter beider Organisation an einen Tisch zu holen. Abseits der Öffentlichkeit. Ohne Tabus und Vorbehalte. Sozusagen als reinigendes Gewitter. Nur dann, wenn alles offen ausgesprochen wird, kann ein Neustart, den sich hier alle so wünschen, auch gelingen!