Breitenauer Weg

Also, diese Überraschung ist Breitenau gelungen! Chapeau! Reinhold Fucik hatte kein Koch in der Gerüchteküche auf seinem Zettel – logischerweise, denn Fucik senior war seit vier Jahren nicht mehr in der Branche tätig, seit über 20 Jahren nicht mehr im Erwachsenenfußball aktiv. Demnach war seine Bestellung mit einer gewissen Portion Mut – vor allem in Anbetracht der Tabellensituation, denn für Breitenau gilt es, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien.

Im Zuge der gesamten Vereinsphilosophie ist die Entscheidung für Fucik aber durchaus stimmig. Es ist auch auf der Trainerbank der Gang des „Breitenauer Wegs“, der in den letzten zehn, fünfzehn Jahren so erfolgreich war. Und mit Fucik steht jetzt ein Mann an der Seitenlinie, der die Mannschaft in- und auswendig kennt, keine lange Eingewöhnungsphase braucht und auch auf pädagogischer Ebene weiß, wie er die Breitenauer Burschen anpacken muss.