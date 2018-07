Gesundheit ist unser höchstes Gut. Kein Wunder also, dass massive Veränderungen im Sozialbereich für Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung sorgen. Vor allem dann, wenn die Folgen sogar den unmittelbaren Lebensbereich treffen könnten.

Genau das befürchtet nun die Bezirks-SPÖ. Durch die von Regierungsparteien und NEOS beschlossene Ausgabenbremse sehen die Roten den Neubau der Gebietskrankenkasse in der Bezirkshauptstadt massiv gefährdet. Man spare auf dem Rücken der Menschen, so der Vorwurf in Richtung Regierung. Kritikpunkte, die die türkis-blauen Vertreter des Bezirks so nicht stehen lassen wollen: Es brauche sachliche Diskussionen, keine „Panikmache“.

Keine Frage: Panik ist sicher fehl am Platz, trotzdem muss es möglich sein, auf eventuelle Verschlechterungen aufmerksam zu machen. Vorerst bleibt nichts weiter, als die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Bleibt die Versorgung wie gewohnt aufrecht, war die Aufregung umsonst. Tut sie das nicht, müssen alle Bezirkspolitiker auf die Barrikaden steigen – egal, von welcher Partei!