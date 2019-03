0:1 in Grimmenstein – das war so nicht geplant. Nach einer turbulenten Vorbereitung inklusive der Trennung von Trainer Hans Hafenscherr wollte der SC Hirschwang wieder den „Spaß am Fußball“ wiederfinden und so die Aufholjagd starten – zum großen Ziel: Meistertitel. Nach den ersten 90 Minuten in dieser Hinrunde ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Expedition ins gelobte Land allerdings ernüchternd.

Mit sieben Punkten Rückstand wurde der Anstieg gerade ein großes Stück steiler. Und es wäre ja nicht so, als hätte Hirschwang „nur“ die Wiesmather als Konkurrenz: Auch Weissenbach und Felixdorf sehen keinen Grund, aus dem Weg zu gehen und der Mannschaft von der Rax freie Fahrt zu lassen.

Klar, im März werden keine Meisterteller vergeben – auch für die Konkurrenz ist der Weg weit, es kann noch viel passieren zwischen jetzt und Juni. Allerdings ist der Rucksack, den die Hirschwanger mit sich herumtragen, durch überraschende Niederlagen wie in Grimmenstein um ein Stück schwerer geworden. Und ja, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr – aber das ist für Hirschwang nur ein schwacher Trost. Sollte es am Ende nicht reichen, steht fest – dieser März-Sonntag in Grimmenstein war sicher ein Schlüsselspiel dazu.