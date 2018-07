Über zehn Stunden dauerte in der Vorwoche jene Sitzung im Neunkirchner Rathaus, in der die bisher gefundenen Einsparungspotenziale der Arbeitsgruppen mit der politischen Steuerungsgruppe und den Experten für Haushaltskonsolidierung besprochen wurden.

Das vorerst beeindruckende Ergebnis: 600 Ideen wurden in den vergangenen Wochen gesammelt und viele davon in verschiedenen Varianten ausgearbeitet. Das geht von der Hard- bis zur Softversion, sprich von der kompletten Streichung einer Service- oder Dienstleistung bis zu einer geschmälerten Variante. Natürlich werden sich darunter auch Maßnahmen befinden, die die Bevölkerung treffen und nicht nur für positive Reaktionen sorgen werden. Welche „Grausamkeiten“ darunter verpackt sind, ist allerdings noch nicht bekannt.

Details sollen in den kommenden Wochen präsentiert werden. Und selbst dann sind die Maßnahmen noch nicht in Stein gemeißelt: Denn entscheiden muss letztendlich über diese noch immer die Politik. Im Gemeinderat kann dann jeder Mandatar sein wahres Gesicht und was ihm mehr bzw. weniger lieb ist, zeigen!