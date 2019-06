Das, was die Neunkirchnerin Daniela Leinweber geschafft hat, ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert: Die Leiterin des Sozialen Wohnhauses (SoWo) in Neunkirchen hat im Sommer einen Weitwanderweg in England bewältigt und dabei knapp über 1.000 Kilometer zurückgelegt, wir berichteten in einer Serie.

Gut, kann man schon schaffen. Allerdings waren die Voraussetzungen mit Übergewicht und einem Gatten, der kurz vor dem Projekt einen Schlaganfall erlitten hatte, nicht die Besten.

Sie ist zum einen ein Beispiel dafür, was mit eiserner Willenskraft möglich ist und zum anderen, dass man mit so einem Kraftakt auch viel Positives bewegen kann. Denn Leinweber sammelte auf diesem Weg nicht nur Geld für das Soziale Wohnhaus, sondern schrieb jetzt auch ein Buch über ihr Abenteuer, dessen Teil-Erlöse ebenfalls den dort betreuten Jugendlichen zugutekommen werden.

Vielleicht findet sich auf diesem Weg ja sogar der eine oder andere Nachahmer. Das wäre noch besser.